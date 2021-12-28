Воробьев поручил закрыть вопрос обманутых дольщиков в Подмосковье к 2023 году

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с журналистами сообщил, что закрытие вопроса с обманутыми дольщиками к 2023 году является приоритетной задачей. Он подчеркнул, что значительную помощь региону в решении этого вопроса оказывает федеральное правительство.

— Задача поставлена президентом, и я пообещал исполнить это поручение: в 2023 году эту тему закрыть, — подчеркнул глава региона

За двадцать лет от действий недобросовестных застройщиков в Подмосковье пострадали 111,5 тысячи человек. Губернатор отметил, что к началу текущего года уже были закрыты вопросы для 65,8 тысячи дольщиков. В этом году свыше 20 000 человек получили жилье или денежную компенсацию.

В 2022 году планируется обеспечить жильем 14,7 тысячи обманутых дольщиков, передает телеканал 360.

28 декабря заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что на решение проблем обманутых дольщиков Москвы выделят более 35,7 миллиарда рублей за три года. По его словам, необходимо восстановить права более 8,6 тысячи обманутых дольщиков.