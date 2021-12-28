Проект по доставке рецептурных лекарств при заказе онлайн создают в Москве

Фото: Пресс-служба Госдумы

Власти столицы совместно с правительством России создают проект закона о доставке рецептурных лекарств при онлайн-заказе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 28 декабря.

— Сейчас мы совместно с правительством РФ разрабатываем проект закона по электронной доставке рецептурных лекарств. Это следующий шаг, — отметил Собянин в эфире ТВЦ.

27 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что столичные власти планируют установить в медицинских учреждениях цифровые электрокардиографы с функцией интеграции с системой ЕМИАС. Она отметила, что расшифровку кардиограмм переведут в электронный формат.

Это будет возможно с помощью применения искусственного интеллекта, а результаты также будут отображаться в ЕМИАС. Врачу, как уточнила она, не нужно будет тратить на это время, а пациенту больше не надо будет собирать ленту и класть ее в карман.

Ракова добавила, что тестирование такой разработки уже провели в павильонах «Здоровая Москва». По ее словам, инновационные электрокардиографы оценили как медики, так и пациенты.