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Проект по доставке рецептурных лекарств при заказе онлайн создают в Москве

Иван Юминов

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Проект по доставке рецептурных лекарств при заказе онлайн создают в Москве
Фото: Пресс-служба Госдумы

Власти столицы совместно с правительством России создают проект закона о доставке рецептурных лекарств при онлайн-заказе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 28 декабря.

— Сейчас мы совместно с правительством РФ разрабатываем проект закона по электронной доставке рецептурных лекарств. Это следующий шаг, — отметил Собянин в эфире ТВЦ.

27 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что столичные власти планируют установить в медицинских учреждениях цифровые электрокардиографы с функцией интеграции с системой ЕМИАС. Она отметила, что расшифровку кардиограмм переведут в электронный формат.

Это будет возможно с помощью применения искусственного интеллекта, а результаты также будут отображаться в ЕМИАС. Врачу, как уточнила она, не нужно будет тратить на это время, а пациенту больше не надо будет собирать ленту и класть ее в карман.

Ракова добавила, что тестирование такой разработки уже провели в павильонах «Здоровая Москва». По ее словам, инновационные электрокардиографы оценили как медики, так и пациенты.

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