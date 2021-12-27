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Анастасия Ракова заявила, что новые электрокардиографы ускорят получение результатов ЭКГ

Виктория Сикерина

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Анастасия Ракова заявила, что новые электрокардиографы ускорят получение результатов ЭКГ
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столичные власти планируют установить в медицинских учреждениях цифровые электрокардиографы с функцией интеграции с системой ЕМИАС. Такая новация позволит пациентам быстрее получать результаты ЭКГ. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник, 27 декабря.

Она отметила, что расшифровку кардиограмм переведут в электронный формат. Это будет возможно с помощью применения искусственного интеллекта. Результаты также будут отображаться в ЕМИАС.

— Врачу не нужно будет тратить на это время. А пациенту больше не надо будет собирать ленту и класть ее в карман. Она автоматом отразится в вашей электронной карте вместе с заключением. И очень быстро пациент сможет получить второе мнение, — объяснила заммэра.

Ракова добавила, что тестирование такой разработки уже провели в павильонах «Здоровая Москва». По ее словам, инновационные электрокардиографы оценили как медики, так и пациенты.

— Поэтому закупаем в этом году кардиографы и массово переоснащаем поликлиники. В этом же направлении мы будем двигаться в следующем году и попытаемся очень четко связать с ЕМИАС носимые устройства. Такие как суточный мониторинг работы сердца и давления. Автоматически с этих приборов в ЕМИАС будет поступать информация, также с помощью искусственного интеллекта она будет обрабатываться. И это существенно снижает нагрузку на врачей, — цитирует ее слова агентство городских новостей «Москва».

До этого Анастасия Ракова заявила, что новый подход проактивного наблюдения за хронически больными пациентами будет введен в столице в следующем году.

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