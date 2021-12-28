Ефимов заявил о 30-процентном росте потребления у москвичей в сравнении с 2020 годом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Уровень потребления у жителей Москвы вырос на 30 процентов по сравнению с 2020 годом. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Если мы сравниваем даже с 2019 годом, докризисным, так его назовем, то рост потребления — от 25 до 30 процентов в зависимости от категории, — сказал заммэра.

Он добавил, что самый большой рост можно наблюдать в непродовольственном секторе — это продукция, связанная с информационными технологиями, а также предметы одежды, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого предприниматель Эльвира Агурбаш рассказала, какие продукты подорожают в 2022 году. По ее словам, цены вырастут на многие товары, так как в течение этого года не удалось справиться с ростом инфляции.

Специалист отметила, что вырастут цены на хлебобулочные изделия и растительное масло. Также подорожает еще ряд товаров.