Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

США присудили техническое поражение в матче МЧМ со Швейцарией

Иван Юминов

Спорт
США присудили техническое поражение в матче МЧМ со Швейцарией
Фото: Twitter / usahockey

Сборной США присудили техническое поражение в матче против Швейцарии на молодежном чемпионате мира по хоккею. Об этом сообщили в Международной федерации хоккея во вторник, 28 декабря.

— В связи с обязательным командным карантином после положительного результата теста двух игроков сборная США не сможет участвовать в предварительном матче 28 декабря против Швейцарии на чемпионате мира по хоккею с шайбой 2022 года. В результате игры будет зафиксирована победа Швейцарии со счетом 1: 0 в соответствии с правилами ИИХФ, — говорится в сообщении.

Состояние американской команды оценят позже, чтобы понять, сможет ли она сыграть против Швеции 29 декабря, отмечается на сайте федерации.

28 декабря российская молодежная сборная по хоккею одержала победу над командой Швейцарии в матче группового раунда чемпионата мира — 2022. Игра проходила в канадском Ред-Дире, она закончилась со счетом 4:2 (3:1, 0:0, 1:1).

В составе сборной России шайбы забросили Данила Юров (8-я минута), Дмитрий Злодеев (16-я минута), Павел Тютнев (18-я минута) и Матвей Мичков (42-я минута). У швейцарцев отличились Аттилио Бьяска (19-я минута) и Фабиан Рицман (59-я минута).

Следующим соперником подопечных Сергея Зубова станет команда Словакии. Игра будет проходить 30 декабря и начнется в 00:30 по московскому времени.

Читайте также:
Хоккей Швейцария США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

101-й километр наших дней

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Все мнения
О проекте