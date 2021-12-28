США присудили техническое поражение в матче МЧМ со Швейцарией

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Сборной США присудили техническое поражение в матче против Швейцарии на молодежном чемпионате мира по хоккею. Об этом сообщили в Международной федерации хоккея во вторник, 28 декабря.

— В связи с обязательным командным карантином после положительного результата теста двух игроков сборная США не сможет участвовать в предварительном матче 28 декабря против Швейцарии на чемпионате мира по хоккею с шайбой 2022 года. В результате игры будет зафиксирована победа Швейцарии со счетом 1: 0 в соответствии с правилами ИИХФ, — говорится в сообщении.

Состояние американской команды оценят позже, чтобы понять, сможет ли она сыграть против Швеции 29 декабря, отмечается на сайте федерации.

28 декабря российская молодежная сборная по хоккею одержала победу над командой Швейцарии в матче группового раунда чемпионата мира — 2022. Игра проходила в канадском Ред-Дире, она закончилась со счетом 4:2 (3:1, 0:0, 1:1).

В составе сборной России шайбы забросили Данила Юров (8-я минута), Дмитрий Злодеев (16-я минута), Павел Тютнев (18-я минута) и Матвей Мичков (42-я минута). У швейцарцев отличились Аттилио Бьяска (19-я минута) и Фабиан Рицман (59-я минута).

Следующим соперником подопечных Сергея Зубова станет команда Словакии. Игра будет проходить 30 декабря и начнется в 00:30 по московскому времени.