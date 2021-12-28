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Молодежная сборная России по хоккею обыграла Швейцарию на МЧМ-2022

Юлия Курганова

Спорт
Молодежная сборная России по хоккею обыграла Швейцарию на МЧМ-2022
Фото: depositphotos

Российская молодежная сборная по хоккею одержала победу над командой Швейцарии в матче группового раунда чемпионата мира — 2022.

Игра проходила в канадском Ред-Дире, она закончилась со счетом 4:2 (3:1, 0:0, 1:1) в пользу российских хоккеистов.

В составе сборной России шайбы забросили Данила Юров (8-я минута), Дмитрий Злодеев (16), Павел Тютнев (18) и Матвей Мичков (42). У швейцарцев отличились Аттилио Бьяска (19) и Фабиан Рицман (59).

Российский вратарь Егор Гуськов отразил 16 бросков из 18-ти. Россияне нанесли в створ ворот сборной Швейцарии 32 броска.

Следующим соперником подопечных Сергея Зубова станет команда Словакии. Игра будет проходить 30 декабря и начнется в 0:30 по московскому времени.

Мичкова признали лучшим игроком сборной России в матче против Швеции на МЧМ-2022. Сборная России уступила Швеции со счетом 3:6 в матче группового этапа молодежного чемпионата мира — 2022. Лучшим игроком сборной в этом матче признан 17-летний форвард Матвей Мичков.

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