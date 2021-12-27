Мичкова признали лучшим игроком сборной России в матче МЧМ-2022 против Швеции

Фото: Сайт Федерации хоккея России / fhr.ru

Сборная России уступила Швеции со счетом 3:6 в матче группового этапа молодежного чемпионата мира-2022. Лучшим игроком сборной в этом матче признан 17-летний форвард Матвей Мичков.

На пятой минуте третьего периода Мичков отметился своим первым голом на турнире. Шайба оказалась в ворота сборной Швеции после контакта с вратарем.

Ан нет – это Матвей рикошетом от шлема Вальстедта забросил! Ну просто гений! pic.twitter.com/NqfMdGf5Mz — Хоккей России (@russiahockey) December 26, 2021

В команде Швеции лучшим игроком стал форвард Оскар Магнуссон, не отметившийся результативными действиями.

Следующий матч сборной России пройдет 28 декабря и начнется в 00.30 мск. В нем наша сборная встретится со сборной Швейцарии.

До этого Российская молодежная сборная по хоккею проиграла команде Канады в контрольном матче перед чемпионатом мира — 2022.

Игра проходила в Эдмонтоне, она закончилась с результатом 6:4 (4:0, 1:3, 1:1) в пользу канадцев. В составе сборной Канады шайбы забили Мэйсон Мактавиш (7-я и 37-я минуты), Ридли Грейг (8-я минута), Кент Джонсон (13-я минута), Лукас Кормье (17-я минута) и Коннор Бедард (50-я минута). У россиян отличились Никита Чибриков (23-я минута), Матвей Мичков (31-я и 60-я минуты) и Александр Пашин (38-минута).

16 декабря российские хоккеисты обыграли сборную Швеции со счетом 1:0 на Кубке Первого канала. Победную шайбу в третьем периоде забросил Вячеслав Войнов.