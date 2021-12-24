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Российская сборная проиграла канадцам перед стартом МЧМ-2022

Юлия Курганова

Спорт
Российская сборная проиграла канадцам перед стартом МЧМ-2022
Фото: depositphotos

Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде Канады в рамках контрольного матча перед молодежным чемпионатом мира — 2022.

Матч проходил в Эдмонтоне, он закончился со счетом 6:4 (4:0, 1:3, 1:1) в пользу канадцев. В составе сборной Канады шайбы забили Мэйсон Мактавиш (7-я минута и 37-я), Ридли Грейг (8), Кент Джонсон (13), Лукас Кормье (17) и Коннор Бедард (50). У россиян голами отметились Никита Чибриков (23), Матвей Мичков (31, 60) и Александр Пашин (38).

Лучшими игроками матча назвали канадца Мэйсона Мактавиша и 17-летнего нападающего сборной России Матвея Мичкова.

Молодежный чемпионат мира будет проходить с 26 декабря по 6 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Соперниками российской сборной в групповом этапе станут команды Словакии, Швеции, США и Швейцарии.

19 декабря сборная Финляндии по хоккею обыграла россиян в финале Кубка Первого канала. Сборная Россия в овертайме проиграла Финляндии и заняла второе место во втором этапе Евротура — Кубке Первого канала. Встреча завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).

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