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Строительный автокран опрокинулся на 47-м километре МКАД

Полина Долганова

Происшествия
Строительный автокран опрокинулся на 47-м километре МКАД
Фото: АГН Москва

Строительный автокран опрокинулся на внешней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) в районе съезда на Боровское шоссе. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает Telegram-канал агентства городских новостей «Москва».

Уточняется, что инцидент произошел на 47-м километре МКАД.

До этого на трассе М8 «Холмогоры» в Подмосковье маршрутка столкнулась с легковым автомобилем. В результате происшествия пострадали четыре человека. Информация об аварии на 21-м километре трассы М8 поступила в МВД в 09:24. Столкнулись легковушка Chevrolet и маршрутное транспортное средство Citroen.

Статистика ГИБДД

На прошлой неделе на дорогах Москвы произошло 179 ДТП, в которых 8 человек погибли и еще 194 получили травмы разной степени тяжести.

Также в авариях на прошлой неделе пострадали шестеро детей в возрасте до 16 лет. А самым аварийным днем оказалась среда, 23 декабря.

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