Четыре пассажира маршрутки пострадали в ДТП на трассе М-8 в Подмосковье

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Россия, Московская область, Мытищи, М-8 Холмогоры, 21-й километр Карта всех событий

Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем на трассе М-8 «Холмогоры» в Подмосковье. В результате происшествия пострадали четыре человека. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, информация об аварии на 21-м километре трассы М-8 поступила в 09:24. Столкнулись легковушка Chevrolet и маршрутное транспортное средство Citroen.

— В результате произошедшего пострадали четыре человека, которые находились в маршрутке, — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

Добавляется, что в маршрутке находились 15 человек. На месте ДТП работают полицейские. Обстоятельства аварии устанавливаются.

До этого сообщалось о ДТП на Бутырской улице на севере столицы. Автомобиль BMW X5 врезался в столб, в результате пострадали три человека.

Статистика ГИБДД

На прошлой неделе на дорогах Москвы произошло 179 ДТП, в которых восемь человек погибли и еще 194 получили травмы разной степени тяжести.

Также в авариях на прошлой неделе пострадали шестеро детей в возрасте до 16 лет. А самым аварийным днем оказалась среда, 23 декабря.