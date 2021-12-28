Четыре пассажира маршрутки пострадали в ДТП на трассе М-8 в Подмосковье
Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем на трассе М-8 «Холмогоры» в Подмосковье. В результате происшествия пострадали четыре человека. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
По данным ведомства, информация об аварии на 21-м километре трассы М-8 поступила в 09:24. Столкнулись легковушка Chevrolet и маршрутное транспортное средство Citroen.
— В результате произошедшего пострадали четыре человека, которые находились в маршрутке, — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.
Добавляется, что в маршрутке находились 15 человек. На месте ДТП работают полицейские. Обстоятельства аварии устанавливаются.
До этого сообщалось о ДТП на Бутырской улице на севере столицы. Автомобиль BMW X5 врезался в столб, в результате пострадали три человека.
Статистика ГИБДД
На прошлой неделе на дорогах Москвы произошло 179 ДТП, в которых восемь человек погибли и еще 194 получили травмы разной степени тяжести.
Также в авариях на прошлой неделе пострадали шестеро детей в возрасте до 16 лет. А самым аварийным днем оказалась среда, 23 декабря.