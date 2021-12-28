На Украине заявили о подготовке «плана Б» на случай «вторжения» России

Фото: Минобороны РФ

Киев вместе с западными государствами работает над запасным планом по сдерживанию России от возможного «вторжения». Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова во вторник, 28 декабря.

— Сейчас мы все — Украина, США, Запад — работаем над «вариантом А» — дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к «варианту Б», к которому тоже все активно готовятся, — рассказала дипломат.

Вашингтон, как уточнила она, активно обращается к Москве с целью фокусировки на основном дипломатическом плане. Существует понимание, что для украинского суверенитета якобы есть угроза и США не готовы им поступиться, приводит слова Маркаровой Lb.ua.

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.