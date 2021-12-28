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Собянин сообщил о завершении модернизации 200 поликлиник в Москве до конца 2023 года

Полина Долганова

Город
Собянин сообщил о завершении модернизации 200 поликлиник в Москве до конца 2023 года
Фото: roscongress / Антон Сухонос

До конца 2023 года в Москве обновят и реконструируют все 200 поликлиник, которые входят в программу модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом во вторник, 28 декабря, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в медучреждениях обновят подвалы, окна, кровлю и планировку.

Кроме того, огромное значение имеет и подбор высококвалифицированных кадров. В настоящее время столичные поликлиники имеют обязательный стандарт: по восемь врачей в первом звене поликлиники, то есть в филиале, и еще по четыре–пять — в центральном медицинском учреждении.

Мэр города также добавил, что те поликлиники, которые не входят в программу модернизации, будут приведены к московскому стандарту.

По словам главы города, в учреждениях появятся новое оборудование, удобно размещенные кабинеты и профессиональные сотрудники. Все территории рядом с объектами также будут благоустроены: там устанавливают навигационные стенды и лавочки, а также организовывают места для парковки автомобилей и других видов транспорта.

Также в столичной отрасли здравоохранения активно развиваются цифровые технологии.

— Сейчас мы разрабатываем вместе с правительством России проект закона по электронной доставке лекарств рецептурных, — заключил Сергей Собянин в эфире телеканал «ТВ Центр».

До этого мэр города сообщил, что реконструкция 35 старых поликлиник завершится в столице до конца текущего года. По его словам, на входе в обновленные медицинские учреждения его всегда встречают администраторы, а электронная запись и все цифровые сервисы работают в четком режиме. Кроме того, в новых поликлиниках можно обследоваться на бесплатной основе и пообедать в комфортных буфетах.

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