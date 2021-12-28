Кадыров объяснил высказывание о присоединении Украины личным мнением

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его слова о возможности присоединения Украины к России являются личным мнением.

— Мне никогда никто не говорил делать заявления в отношении Украины или иных государств. Я не говорил от лица главы Чеченской Республики, я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин РФ, который беспокоится за свою республику, народ и государство, — рассказал политик.

Он подчеркнул, что, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский ведет «предательскую» политику в отношении славянских народов. Кадыров выразил уверенность, что сможет собрать 100 тысяч воинов, которые готовы будут выехать в любую точку мира, отмечает ТАСС.

26 декабря Кадыров заявил, что если Украина не изменит свой курс, то ее будет необходимо присоединить к России. Глава региона добавил, что если бы ему поручили, то он давно бы решил «украинский вопрос».

По его словам, президент России Владимир Путин не допустит размещения на территории Украины военных баз НАТО, к которому так стремятся западные государства. Кадыров также заявил, что он сам — «пехота», которая готова без проблем выполнить абсолютно любой приказ, так как ничего важнее целостности государства нет.