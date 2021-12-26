«Это наша территория»: Рамзан Кадыров высказался по поводу Украины

Фото: chechnya.gov.ru / Глава Чеченской Республики

Если Украина не изменит свой курс, ее будет необходимо присоединить к России. Об этом 26 декабря заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Украинцы — наш народ, это наша территория. Это мое мнение, — заявил Кадыров.

Глава Чечни также добавил, что если бы ему поручили, то он давно бы решил «украинский вопрос».

— Или присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Но есть государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения, — добавил он.

По словам Кадырова, президент России не допустит размещения на территории Украины военных баз НАТО, к которому так стремятся западные государства.

Он также заявил, что он сам — «пехота», которая готова без проблем выполнить абсолютно любой приказ, так как ничего важнее целостности государства нет, передает РИА Новости.

До этого Кадыров заявил, что женщина не может быть главой Чеченской республики, так как только мужчина бывает главой семьи.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.