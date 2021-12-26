Рамзан Кадыров объяснил, почему женщина не сможет возглавить Чечню
Женщина не может занимать должность главы республики, максимум — главы министерства или района. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
— Женщина (главой — прим. ВМ) чеченского региона? Думаю, нет. Главой семьи всегда бывает мужчина. Поэтому главой республики должен быть мужчина. Министерство может (женщина — прим. ВМ) возглавить, район, — заявил Кадыров.
Так глава Чечни ответил на вопрос журналистки в ходе ежегодной пресс-конференции, передает РИА Новости.
До этого Рамзан Кадыров предложил дать правовую оценку высказываниям режиссера Александра Сокурова о республиках Северного Кавказа в составе Российской Федерации.
Кадыров посоветовал деятелю культуры прочитать историю Чечни, граждане которой 23 марта 2003 года на референдуме приняли решение быть частью РФ.
7 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что необоснованные нападки на жителей Кавказа в социальных сетях необходимо остановить, чтобы не задевать национальные и религиозные чувства миллионов россиян.