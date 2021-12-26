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Рамзан Кадыров объяснил, почему женщина не сможет возглавить Чечню

Евгений Белоусов

Политика
Рамзан Кадыров объяснил, почему женщина не сможет возглавить Чечню
Фото: chechnya.gov.ru / Глава Чеченской Республики

Женщина не может занимать должность главы республики, максимум — главы министерства или района. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

— Женщина (главой — прим. ВМ) чеченского региона? Думаю, нет. Главой семьи всегда бывает мужчина. Поэтому главой республики должен быть мужчина. Министерство может (женщина — прим. ВМ) возглавить, район, — заявил Кадыров.

Так глава Чечни ответил на вопрос журналистки в ходе ежегодной пресс-конференции, передает РИА Новости.

До этого Рамзан Кадыров предложил дать правовую оценку высказываниям режиссера Александра Сокурова о республиках Северного Кавказа в составе Российской Федерации.

Кадыров посоветовал деятелю культуры прочитать историю Чечни, граждане которой 23 марта 2003 года на референдуме приняли решение быть частью РФ.

7 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что необоснованные нападки на жителей Кавказа в социальных сетях необходимо остановить, чтобы не задевать национальные и религиозные чувства миллионов россиян.

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