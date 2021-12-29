«Россия — угроза для страны»: Зеленский утвердил стратегию информбезопасности

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Во вторник, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности. Из данного указа следует, что информационная политика Российской Федерации определяется как угроза для страны и других демократических государств.

В документе говорится, что специальные информационные операции России направлены на ключевые демократические институции, в частности, избирательные, а специальные службы государства-агрессора пытаются усилить внутренние противоречия на Украине и в других демократических государствах.

— Стратегия должна предотвращать распространение информации и проведение мероприятий, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти и их действия, создающие положительный образ государства-агрессора, оправдывающие или признающие правомерной оккупацию территории Украины, содержащие призывы к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, — говорится в указе, передает РИА Новости.

К угрозам также причислено стремительное развитие социальных сетей на фоне низкого уровня медиаграмотности и усиление ответственности за распространение недостоверной информации.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».