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Ян Непомнящий не получил звание чемпиона мира по быстрым шахматам

Виктория Храменкова

Спорт
Ян Непомнящий не получил звание чемпиона мира по быстрым шахматам
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл на чемпионате мира по быстрым шахматам. Чемпионом мира стал 17-летний Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана. Тай-брейк за титул чемпиона мира по рапиду прошел во вторник, 28 декабря, в Варшаве.

— Достаточно обидно проиграть на тай-брейке, но это лучше, чем ничего. Огромные поздравления Абдусатторову. С нетерпением ожидаю блиц, — написал россиянин на своей странице в Twitter.

Яну Непомнящему 31 год. В рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) он идет на пятой строчке. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира.

19 декабря, российский спортсмен Александр Мотылев выиграл чемпионат Европы по быстрым шахматам, который проходил в польском Катовице. Второе место занял шахматист из Германии Александр Донченко, а бронза досталась литовцу Паулюсу Пультиневичусу. Александру Мотылеву 42 года, он является чемпионом Европы по классическим шахматам 2014 года.

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