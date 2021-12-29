Ян Непомнящий не получил звание чемпиона мира по быстрым шахматам

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл на чемпионате мира по быстрым шахматам. Чемпионом мира стал 17-летний Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана. Тай-брейк за титул чемпиона мира по рапиду прошел во вторник, 28 декабря, в Варшаве.

— Достаточно обидно проиграть на тай-брейке, но это лучше, чем ничего. Огромные поздравления Абдусатторову. С нетерпением ожидаю блиц, — написал россиянин на своей странице в Twitter.

Kinda sad to lose the tie-break, but still better than nothing. Huge congratulations to Nodirbek Abdusattorov! Now looking forward to the blitz part. #WRBCC2021 — Yan Nepomniachtchi (@lachesisq) December 28, 2021

Яну Непомнящему 31 год. В рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) он идет на пятой строчке. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира.

19 декабря, российский спортсмен Александр Мотылев выиграл чемпионат Европы по быстрым шахматам, который проходил в польском Катовице. Второе место занял шахматист из Германии Александр Донченко, а бронза досталась литовцу Паулюсу Пультиневичусу. Александру Мотылеву 42 года, он является чемпионом Европы по классическим шахматам 2014 года.