Россиянин Александр Мотылев стал чемпионом Европы по быстрым шахматам

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Российский спортсмен Александр Мотылев в воскресенье, 19 декабря, выиграл чемпионат Европы по быстрым шахматам, который проходил в польском Катовице.

После 11 туров трое гроссмейстеров набрали одинаковое количество очков — 9,5. По дополнительным показателям победу одержал россиянин.

Второе месте занял шахматист из Германии Александр Донченко, а бронза досталась литовцу Паулюсу Пультиневичусу.

Российский гроссмейстер Антон Демченко занял 32-е место.

Александру Мотылеву 42 года, он является чемпионом Европы по классическим шахматам 2014 года.

Непомнящий проиграл Карлсену в шестой партии матча за шахматную корону. Россиянин играл черными фигурами, он сдался на 136-м ходу. Шахматисты побили рекорд матчей за мировую шахматную корону по числу ходов.