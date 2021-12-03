Непомнящий проиграл Карлсену в шестой партии матча за шахматную корону

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену в шестой партии матча за мировую шахматную корону, который состоялся в Дубае в пятницу, 3 декабря.

Россиянин играл черными фигурами и сдался на 136-м ходу. Шахматисты побили рекорд матчей за мировую шахматную корону по числу ходов. Предыдущий рекорд — 124. Его установили Анатолий Карпов и Виктор Корчной в матче 1978 года.

Все пять предыдущих партий матча закончились вничью. Теперь Карлсен выигрывает со счетом 3,5-2,5. Седьмая партия пройдет в субботу, 4 декабря.

Непомнящий завоевал право на титульный матч с Карлсеном, выиграв в апреле турнир претендентов в Екатеринбурге. Матч за мировую шахматную корону состоит из 14 партий в классические шахматы. В случае равенства в счете победителя определят на тай-брейке.

Призовой фонд матча за звание чемпиона мира составляет два миллиона евро.

Мэр Москвы Сергей Собянин 3 декабря открыл шахматную партию между Непомнящим и Карлсеном, борющимися за звание чемпиона мира. По словам мэра, в следующем году Москва примет Всемирную шахматную олимпиаду, где соберутся сильнейшие гроссмейстеры. Он отметил, что шахматы являются одним из самых популярных видов спорта в столице.