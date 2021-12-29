Зеленский ввел санкции на ряд телеканалов

Фото: president.gov.ua

Оппозиционные украинские телеканалы попали под санкции. Решение о вводе ограничений принял президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 декабря.

Известно, что решение Совета нацбезопасности и обороны коснулись трех компаний, которые владеют брендами телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK, «Перший Незалежный» (Первый независимый) и UkrLive.

— Санкции включают блокирование активов, ограничение торговых операций, предупреждение вывода капиталов за пределы страны, аннулирование лицензий, запрет на участие в приватизации, запрет на пользование радиочастотами на Украине и запрет на предоставление телекоммуникационных услуг, — говорится в тексте указа», передает РИА Новости.

Данные меры будут действовать в течение пяти лет.

Также стало известно, что журналисты каналов, против которых были введены санкции, намерены обжаловать их в судах.

Ранее Владимир Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности. Из данного указа следует, что информационная политика Российской Федерации определяется как угроза для страны и других демократических государств.