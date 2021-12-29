Новак перечислил причины роста цен на газ в Европе

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Вице-премьер Александр Новак заявил, что рост цен на газ в Европе связан с отказом от долгосрочных контрактов и инвестиций в отрасль.

Он считает, что Еврокомиссия целенаправленно делает выбор в пользу спотовых контрактов. Уточняется, что они предполагают удовлетворение заявок в кратчайшие сроки, без понимания ситуации на рынке в перспективе.

— Это привело к тому, что летом текущего года, когда необходимо было закачивать газ в подземные хранилища, сжиженный природный газ, поставляемый по спотовым контрактам, на который рассчитывала Европа, ушел на другие рынки, которые были более экономически благоприятны, — объяснил вице-премьер в беседе с РБК.

Кроме этого, Новак рассказал, что сжиженный природный газ из США, Катара и Австралии чаще направился в Азиатско-Тихоокеанский регион. Это стало причиной дефицита газа на европейском рынке. Падение добычи топлива в самой Европе также стало причиной для этого.

Также причинами роста цен на голубое топливо в Европе вице-премьер назвал холодную зиму прошлого года. Он подчеркнул, что в предстоящем году возможно повторение сценария.

21 декабря стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров. Цена январских фьючерсов по индексу TTF зафиксировалась на отметке 1800 долларов на момент открытия сессии. При этом в 18:00 по московскому времени стоимость топлива достигла 2187 долларов за тысячу кубометров.

20 декабря Газпром отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в январе. Предприятие забронировало на январь лишь 21,6 процента предложенных мощностей по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу. При этом снижать объем бронирования транзита газа по данному трубопроводу холдинг начал с 17 декабря.