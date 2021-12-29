Глава Конституционного суда не исключил, что в России могут вернуть смертную казнь

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Смертная казнь вновь может появиться в России. Об этом заявил председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин в своей новой книге. Она была опубликована во вторник, 28 декабря, на сайте суда.

Из книги следует, что обстоятельство, которое делает невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем.

— Все зависит от общей правовой ситуации в России, от того, насколько далеко страна сможет продвинуться в деле создания прочного, уверенного в себе правопорядка, — говорится в книге.

Отмечается, что мораторий на смертную казнь в России действует с того момента, как страна вступила в Совет Европы. Последний смертный приговор в РФ был приведен в исполнение в 1996 году.

Ранее уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова заявила, что возвращать смертную казнь для преступников нельзя по нравственным причинам, а также из-за вероятности судебных ошибок. Она отметила, что относится к данной мере наказания отрицательно.