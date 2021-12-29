Названы самые тревожные регионы России

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Москва и Санкт-Петербург стали самыми тревожными регионами России в 2021 году. Такие данные приводит исследование аналитического департамента Компании развития общественных связей (КРОС).

Исследователи разделили российские регионы на несколько групп в зависимости от восприимчивости их граждан к проблемам и страхам — встревоженные, уравновешенные и невозмутимые.

Встревоженными оказались Москва, Санкт-Петербург, Пермский край, Архангельская область, Вологодская область, Новгородская область, Тюменская область, Свердловская область, Крым, а также Краснодарский край. Однако поводами для беспокойства в этих регионах стали совершенно разные проблемы. Так, например, в Москве и Санкт-Петербурге беспокойство у большинства жителей вызывала пандемия коронавирусной инфекции. В Пермском крае — рост преступлений, а в Крыму и Краснодарском крае свою лепту внесли погодные аномалии.

В группу уравновешенных вошла Курская область, Татарстан, ЯНАО, Калужская область, Забайкальский край, Волгоградская область, Тульская область, Тверская и Иркутская области, передает РБК слова из исследования.

К самым невозмутимым регионам авторы исследования отнесли Якутию, Ингушетию, Чечню, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Дагестан, Чукотку, Адыгею, Сахалинскую области и Калмыкию.

В начале декабря «Вечерняя Москва» писала о том, что исследователи провели опрос и выяснили, жители каких регионов России чаще сталкиваются с бессонницей. В опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов из разных регионов страны.