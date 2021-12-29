Эксперт Роспотребнадзора перечислила симптомы «омикрон»-штамма коронавируса

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Несмотря на то, что штамм коронавирусной инфекции «омикрон» по симптомам схож с сезонным ОРВИ, он может активнее и быстрее поражать легкие и бронхи. Об этом в среду, 29 декабря, сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Если человек инфицирован «омикроном», то у него наблюдается повышение температуры, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, першение в горле, чихание, кашель и пониженный аппетит.

— В отличие от симптомов, вызываемых дельта-штаммом, при заражении «омикроном», сильнее беспокоят слабость и головные боли, гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения, — добавила Руженцова в беседе с ТАСС.

Кроме этого, эксперт подчеркнула, что «омикрон»-штамм может вызывать высыпания на теле.

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К настоящему моменту в России зафиксировали 41 случай заболевания новым агрессивным штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 21 декабря, в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

Она отметила, что в настоящий момент состояние пациентов оценивается как стабильное. Большая часть из них обладает иммунитетом, подчеркнула глава ведомства.