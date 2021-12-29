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Депутат Рады выступил с предложением создать союзное славянское государство

Виктория Храменкова

Политика
Депутат Рады выступил с предложением создать союзное славянское государство
Фото: president.gov.ua

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что Россия и Украина должны состоять в едином союзном государстве. С таким предложением он выступил в эфире телеканала «Россия 1».

Парламентарий считает, что Российская Федерация имеет право на территорию, которая входит в состав Украины.

— Территорию, которая, действительно, по моему мнению, должна находиться в одном союзе — нашем славянском союзе, — считает Кива.

Также по мнению политика, для того, чтобы противостоять западным странам, близкие народы должны воссоединиться.

Недавно парламентарий делился мнением, что США в 2014 году тайно согласились на воссоединение Крыма с Россией. Политик объяснил это тем, что США не смогли не считаться с позицией России, у которой были свои стратегические задачи. Кроме этого он отметил, что в тот момент американская сторона привела подконтрольные силы к власти на Украине.

В ноябре Илья Кива заявил, что после событий Евромайдана власти в Киеве решили «откупиться» от Москвы. Именно поэтому Украина «не очень активно сопротивлялась» во время воссоединения Крыма с Россией.

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