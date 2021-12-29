Наталья Сергунина рассказала о специальной программе московских библиотек в новогодние каникулы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московские библиотеки пригласили детей и их родителей на специальные мероприятия в новогодние праздники. С 2 по 7 января в 160 городских читальнях пройдут сотни мероприятий. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Дети младше 14 лет смогут прийти на мероприятия в сопровождении взрослых, у которых есть QR-код о вакцинации или ПЦР-тест.

Так, например, в библиотеке имени Тургенева 2 января состоится интерактивный праздник «Новый год в разных странах». Посетители смогут познакомиться с новогодними традициями со всего мира вместе с главными символами Нового года — Дедом Морозом и Снегурочкой. Начало запланировано на 13:00.

На следующий день, 3 января, в Центральной библиотеке № 52 в 14:00 пройдет спектакль «Домовенок Кузя. Новогоднее приключение в одном действии». История расскажет о приключениях главной героини и домового, которые готовятся к Новому году.

Также 3 января в Центральной детской библиотеке № 46 имени И. З. Сурикова в 15:00 начнется мюзикл «Две Бабы-яги», в рамках которого юные гости смогут по-настоящему переместиться в атмосферу Тридевятого царства.

Проявить внимательность и вспомнить лучшие произведения мировой классической литературы горожане смогут на мероприятии в Центральной городской деловой библиотеке. 4 января там состоится квест «Новогодние приключения в стране литературных героев». По итогам игры участники смогут получить от Деда Мороза памятные призы. Квест состоится в 12:00 и в 14:30.

В этот же день в Доме А.Ф. Лосева все желающие смогут своими руками сделать подарки для своих близких. Там пройдут творческие мастер-классы по валянию из шерсти и другие интересные уроки. Присоединиться к занятию можно с 12:00 до 16:00.

В этой же локации в 15:15 начнется выступление ансамбля «Русская рапсодия». Концерт будет посвящен сказкам разных народов, а в 17:30 москвичи смогут посмотреть советские мультипликационные и художественные фильмы.

Послушать любимые новогодние песни можно будет 4 января в 19:00 в Библиотеке имени Пушкина. Произведения будут исполнять выпускницы Московского губернского колледжа искусств совместно со студенткой Российский академии музыки имени Гнесиных.

7 января в библиотеке № 129 пройдет музыкальный спектакль «Щелкунчик» с оригинальным сюжетом. Посетить мероприятие можно в 16:00.

На пороге — первый месяц Нового года. Вместе с приходом января в городских музеях и галереях открываются новые выставки. Москва стремится удивлять горожан и гостей интересными находками. Редакция «Вечерней Москвы» ранее подготовила обзор самых значимых экспозиций месяца.