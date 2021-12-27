«Мечты и мандарины» и «Бумажная симфония»: москвичей пригласили на выставки в январе

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Южный административный округ, район Орехово-Борисово Северное, Дольская улица, 1с6 Карта всех событий

На пороге — первый месяц Нового года. Вместе с приходом января в городских музеях и галереях открываются новые выставки. Москва стремится удивлять горожан и гостей интересными находками. Редакция «Вечерней Москвы» подготовила обзор самых значимых экспозиций месяца.

Выставка «Новый год в царстве Флоры»

Выставка открыта в Первом оранжерейном корпусе музея-заповедника «Царицыно». Здесь представлены растения, ставшие в разных странах символами Рождества и Нового года.

Традиция украшать елку к Рождеству пришла в Россию из Германии во второй половине XIX века. А первая публичная елка состоялась в Санкт-Петербурге. В наше время наряженная ель — неотъемлемый атрибут встречи Нового года. Однако на выставке можно увидеть и другие растения, ставшие символами новогодних и рождественских праздников в разных странах. Так, рождественское дерево Южного полушария — араукария; в Японии новогодние композиции делают из бамбука, сосны и папоротника; в Китае дарят друг другу мандарины; в Греции разбивают о порог дома гранат; на Канарских островах подарки складывают под агаву.

А еще в царицынских оранжереях вопреки законам природы расцвели вишни, гиацинты, тюльпаны, сирень.

Выставка открыта до 9 января 2022 года.

Выставка «Новогодние мечты о разливе Нила»

Выставка работает в музее-усадьбе «Кусково» в рамках цикла «Авторские елки», где художники по керамике и стеклу в формате персональных выставок представляют новогоднюю ель с авторскими украшениями.

Доминантой экспозиции стала трехметровая ель, украшенная коллекцией стеклянных игрушек на египетскую тему. Новый год наступает 1 января, но у древних египтян никто не был уверен в точной дате его наступления. Все зависело от того, когда начинался разлив реки Нил и восходила священная звезда Сириус. На елке разместились шары с изображением богинь Бастет и Исиды, необычные кабаны-фараоны, жуки-скарабеи, африканские красавицы, играющие на барабанах, и тигры — символ наступающего года.

Выставка открыта до 22 января 2022 года.

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Выставка «Возле елки в Новый год»

Государственный музей-усадьба «Остафьево» — «Русский Парнас» представляет выставку новогодних елочных украшений «Возле елки в Новый год». Посетители увидят около 250 экспонатов, рассказывающих о том, как отмечали Новый год в советские годы и какие исторические события служили поводом для выпуска той или иной серии новогодних игрушек.

Картонажные елочные украшения изготовлены в технике «Дрезденский картонаж» и выпускались в СССР до 1980-х годов. А из Богемии к нам пришли монтажные игрушки, изготовленные методом сборки стеклянных трубочек и бусинок с помощью проволоки.

Во время Великой Отечественной войны для украшения новогодней елки использовались подручные средства — погоны, бинты, колбы.

С выходом фильма «Карнавальная ночь» в 1956 году были выпущены игрушки «Часы» со стрелками, установленными на 5 минут до полуночи. А с развитием космонавтики в 1960-х годах выпускалась серия игрушек «Космонавты».

Выставка открыта до 15 января 2022 года.

Выставка «Мечты и мандарины»

В Центре Гиляровского гостей ждет новогодняя выставка «Мечты и мандарины». Посетители увидят карнавальные маски прошлого, советские открытки, афиши новогодних представлений и фотографии, а также узнают, как мандарины стали одним из символов главного семейного праздника.

В XVIII столетии в страну завезли «китайские яблоки» — апельсины и мандарины. Особенно полюбились москвичам мандарины: их подвешивали на хвойные ветки наряду с орехами, конфетами и парафиновыми свечами.

В военное время о мандаринах, конечно, можно было только мечтать. С Победой на праздник они вернулись. К первым послевоенным торжествам в город прибыло 110 вагонов с плодами из Закавказья.

Выставка открыта до 11 января 2022 года.

Фото: Pixabay

Выставка «300 лет на страже закона: лица, события, документы»

12 января 1722 года в соответствии с именным высочайшим указом Петра I правительствующему Сенату «О должности генерал-прокурора» была учреждена российская прокуратура. К 300-летию столь значимого события приурочена выставка в Музее современной истории России.

За три столетия прокуратура вместе со всей страной прошла сложный путь. Однако во все времена она оставалась тем оплотом державы, который обеспечивал порядок и стабильность.

Выставка рассказывает о целой плеяде руководителей ведомства — мудрых законниках и видных государственных деятелях. Экспонируемые материалы раскрывают роль и место прокуратуры в контексте истории страны и реформирования органов власти, правоохранительной системы, судов, законодательства. Отдельное внимание уделено деятельности российской прокуратуры на современном этапе.

Выставка открыта до 3 апреля 2022 года.

Фото: Сайт Генеральной прокуратуры РФ

Выставка «Солнца контур старинный»

В первый день Нового года Мемориальная квартира Андрея Белого открывает выставку «Солнца контур старинный. Графика Софьи Каре по мотивам стихотворений Андрея Белого».

Вниманию гостей представят выполненные художницей Софьей Каре иллюстрации и подготовительные материалы к вышедшей в иерусалимском издательстве «Филобиблон» книге избранных стихов Андрея Белого «Солнца контур старинный». Работы художницы — это талантливые фантазии на темы стихов Андрея Белого, тонко передающие атмосферу той удивительной эпохи, в которую он жил.

Выставка открыта с 1 января до 27 февраля 2022 года.

Выставка «Новогоднее чудо: что дарили детям в старину»

Музей-квартира Ивана Сытина представляет выставку «Новогоднее чудо: что дарили детям в старину», посвященную старинным играм и игрушкам, в которые играли дети в конце XIX — начале ХХ веков.

Игрушки входят в жизнь человека с самого рождения, с ними он растет, развивается. В XIX веке каждый вечер вся семья собиралась вместе поиграть. Волшебные фонари, картонажные игрушки, пазлы, бумажные куклы — спектр детских развлечений был весьма широк.

Экспонаты выставки предложат посетителям узнать больше о детском развитии, обучении и досуге конца XIX — начала ХХ веков. Здесь представлены книги, печатные игры, а также игрушки: куклы, наборы солдатиков и разнообразные настольные игры, среди которых домино, карты, лото и пазлы. Особый интерес представляют технические игры и игрушки.

Отдельный раздел коллекции составят живописные и графические детские портреты.

Выставка открыта с 2 января до 28 февраля 2022 года.

Фото: Pexels

Выставка «Заслуженно народный»

К столетию со дня рождения художника Владимира Гавриловича Шевченко в музее-панораме «Бородинская битва» откроется выставка «Заслуженно народный».

Рисунки мастера были знакомы каждому советскому школьнику. За 60 лет работы Шевченко проиллюстрировал около 100 книг. Центральное место на выставке принадлежит серии иллюстраций Шевченко, выполненной к стихотворению М. Ю. Лермонтова «Бородино» в 1970-е годы.

Среди экспонатов выставки — фотоаппараты, которыми пользовался художник в творческих командировках, миниатюрный мольберт, его кисти и краски. О военной юности художника напомнят личные вещи и фотоальбом из архива семьи.

Выставка открыта с 2 января до 29 декабря 2022 года.

Выставка «Академия и творчество»

В галерее «Солнцево» в начале января состоится открытие выставки «Академия и творчество», где представят лучшие итоговые работы и дипломные проекты выпускников Детской художественной школы.

Посетители увидят работы, выполненные в различных жанрах, видах и техниках изобразительного искусства: графический и живописный натюрморт, многофигурная композиция, портрет, декоративно-прикладное искусство.

Выставка открыта с 3 января до 13 февраля 2022 года.

Фото: Pixabay

Выставка «Числа как искусство»

Экспериментальный жанр, в котором работает художник Илья Буслаков, привлек внимание галереи-мастерской «Варшавка». В итоге появилась выставка в технике графики «Числа как искусство».

Проект призван изобразить числа в оригинальной художественной форме. Самобытность каждого числа автор выражает цветом, формой, характером письма. Он призывает смотреть не сквозь числа, а на них. Работы художника динамичны, графичны и фактурны. Для изображения чисел художник использует сочные цвета, которые контрастируют с черным монохромным фоном.

Выставка открыта с 10 января до 28 февраля 2022 года.

Выставка «Ритмы цвета»

Галерея «Печатники» представляет выставку «Ритмы цвета», где можно увидеть работы учеников детской школы искусств «Центр».

Выставка воплощает идею становления творческой личности, мотивирует к самосовершенствованию, достижению целей, раскрытию потенциала. Выпускники школы раскрыли области живописи, рисунка, композиции, декоративно-прикладного искусства. В работах они передают свои впечатления, ощущения, мысли собственным художественным языком, выражают свою неповторимую индивидуальность через творчество.

Выставка открыта с 14 января до 28 марта 2022 года.

Выставка «Бумажная симфония»

В течение десяти лет Дарвиновский музей сотрудничает с Центром корейского бумажного искусства. На совместной выставке «Бумажная симфония» мастера центра представят уникальные работы.

Посетители увидят созвучие тончайшего бумажного кружева, оттенков чувств, жизненных впечатлений. Ее составят удивительные пейзажи, прекрасные миниатюры, нежные цветочные композиции и новогодняя елочка с игрушками. Каждая работа звучит по-своему — какая-то объемно и фактурно, другие поражают ювелирной точностью исполнения, но все объединяются в единую мелодию красоты и созидания.

Особое звучание приобретает детская тема — искусно сделанные игрушки из гофрокартона. Она переплетается с новогодней интермедией.

Выставка открыта с 25 января до 27 марта 2022 года.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Выставка «Cute lying memories / Милые ложные воспоминания»

В галерее «На Каширке» откроется выставка художницы Екатерины Сериковой «Cute lying memories / Милые ложные воспоминания» — обращение к феномену постсоветской домашней фотографии через современную визуальную культуру.

Фотофоны — основной мотив, с которым работает художница как с метафорой ложного воспоминания. На выставке будут представлены живопись, печать на ткани, фотографии и скульптуры из алюминия, а «связующим веществом» экспозиции стал бархат изумрудного цвета.

Выставка открыта с 27 января до 20 марта 2022 года.

Выставка «The Lonka Project. Человек под номером»

Еврейский музей и центр толерантности представляет выставку «The Lonka Project. Человек под номером». Она станет частью международного фотопроекта о людях, переживших Холокост, и покажет более 60 портретных снимков.

На фотографиях проекта оказались Анита Ласкер-Вальфиш — виолончелистка, игравшая в женском оркестре в Освенциме; британский стрит-фотограф Дороти Бом; Лилиана Сегре — пожизненный сенатор Италии; чемпион-тяжелоатлет сэр Бен Хельфготт; оскароносный кинорежиссер Клод Лелуш; драматург Александр Гельман и театральный режиссер Кама Гинкас.

Выставка открыта с 28 января до 10 апреля 2022 года.