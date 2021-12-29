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Число вакансий в столичной базе службы занятости выросло в 2,6 раза с начала пандемии

Виктория Сикерина

Город
Число вакансий в столичной базе службы занятости выросло в 2,6 раза с начала пандемии
Фото: Pexels

Уровень безработицы в Москве достиг допандемийных показателей. При этом эти значения продолжаются снижаться. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 29 декабря.

Она отметила, что в 2021 году уровень безработицы снизился в три раза. В настоящее время он составляет 0,48 процента.

— Это новый рекорд за период с апреля 2020 по конец декабря 2021 года. Число предложений в агрегированной базе службы занятости больше в 2,6 раза, чем до пандемии. А число вакансий составляет свыше 400 тысяч на 35,4 тысячи безработных. Одному соискателю доступно около 10 вакансий, — рассказала заммэра.

Ракова подчеркнула, что служба занятости в Москве работает на основе индивидуального подхода к помощи каждому соискателю. Специалисты помогают потенциальным сотрудникам правильно составлять резюме, успешно проходить собеседования и четко формулировать пожелания по будущей работе.

— Столичная служба занятости внедряет в работу все больше современных сервисов. Например, на сайте центра «Моя работа» соискатели могут подать онлайн-заявление на получение таких услуг, как тестирование профессиональных и личностных компетенций, прохождение дополнительного профессионального обучения, помощь в открытии собственного дела и регистрации самозанятости, — добавила она.

По словам заммэра, в 2021 году новую работу нашли свыше 110 тысяч горожан, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В конце прошлого года уровень безработицы в столице составил 1,3 процента.

В сентябре сообщалось, что Москва заняла первое место в рейтинге российских регионов по индексу рынка труда о привлекательности для трудоустройства и дальнейшей работы за 2020 год. Столице в рейтинге набрала 96,5 балла из 100 возможных.

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