Боррель назвал требование РФ прекратить расширение НАТО на восток неприемлемым

Фото: МИД РФ

Требования российской стороны о гарантиях безопасности и о прекращении расширения НАТО на восток являются «неприемлемыми». Такое мнение в среду, 29 декабря, выразил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

— Требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток — это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины, — заявил политик.

По его словам, Россия впервые представила свои условия в письменном виде, чего никогда не происходило ранее. По словам Борреля, так делают только те, кто «чувствует себя победителем».

Он добавил, что ЕС не согласен со многими решениями Москвы, которые касаются внешней и внутренней политики.

Боррель заключил, что вести переговоры об «архитектуре европейской безопасности» без участия Евросоюза — это неправильно, и ЕС не допустит этого, передает издание Welt.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности.

Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности со Штатами предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом и проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.