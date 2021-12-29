Парадные двери восстановят в павильоне «Радиоэлектроника и связь» на ВДНХ

Павильон «Поволжье». Июнь 1956 года / Фото: mos.ru / Главархив Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Парадные двери отреставрируют в павильоне № 15 «Радиоэлектроника и связь» на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ). Об этом сообщил куратор проекта реставрации и приспособления павильонов на ВДНХ от столичного Департамента капитального ремонта Игорь Пурынов в среду, 29 декабря.

Он отметил, что в ходе работ специалисты восстановят исторический облик элементов и воссоздадут утраченные парадные двери с помощью исторических чертежей и фотографий середины прошлого века.

— Створки дверей были со стеклянными вставками, а поверх них располагались декоративные решетки с изображением перетянутых снопов из колосьев, подсолнухов, акантовых листьев и серпов. По контуру вставки обрамляли металлические накладки из лавровых листов, а между ними размещались розетки со звездами, — заявил эксперт.

Пурынов добавил, что створки дверей реставраторы выполнят из клееного соснового бруса и облицуют их дубовыми накладками. Остальные элементы декора также сделают из дуба.

— Все воссозданные деревянные элементы обработают антисептиками, затем на них нанесут грунтовку, тонировку и покроют морозоустойчивым лаком. В полотнах установят вставки из закаленного стекла. Декоративные решетки и накладки на створки и центральный импост отольют из алюминия, затем выполнят оксидирование под бронзу, — цитирует официальный сайт мэра Москвы Пурынова.

Специалисты отреставрировали более 1,7 тысячи объектов культурного наследия в Москве за минувшие 10 лет. При этом за 2021 год реставраторы завершили работы над более чем 170 артефактами. С 2010 года в столице почти в семь раз снизилось количество памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии.