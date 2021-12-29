Стало известно число россиян, которые не смогут выехать за границу из-за долгов

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Временные ограничения на выезд из России по причине долговых обязательств на декабрь 2021 года распространяются на 4,6 миллиона россиян. Об этом рассказали в пресс-центре Федеральной службы судебных приставов (ФССП РФ).

— По состоянию на 1 декабря 2021 действовало 4,6 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должника, — говорится в сообщении.

До этого в ведомстве сообщили, что запрет на выезд из страны может быть введен, в том числе, и при долге в размере 10 тысяч рублей. Узнать о наличии задолженности можно на сайте службы и в ее мобильном приложении, передает РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам провести новогодние праздники дома из-за распространения в мире «омикрон»-штамма коронавируса. «Вечерняя Москва» узнала реакцию россиян на эту рекомендацию, изучив комментарии в социальных сетях, а также спросила у эксперта, отказываются ли граждане от отдыха в других странах.

По словам Поповой, из-за ситуации с пандемией в мире стремительно меняются решения по закрытию границ. Путешественники рискуют вместо отдыха получить значительное количество проблем, в том числе со здоровьем. Попова также напомнила, что прибывающим из стран, где выявлен штамм коронавируса «омикрон», но с которыми не было возобновлено авиасообщение, придется уйти на 14-дневный карантин.