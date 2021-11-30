Россия обяжет уйти на карантин прибывающих из стран с «омикроном»

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Прибывающим из стран, где выявлен штамм коронавируса «омикрон», но с которыми не было возобновлено авиасообщение, придется уйти на карантин. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 30 ноября.

— Большинство стран, с которыми мы не возобновили регулярное сообщение, где имеются высокие риски инфицирования человека новым коронавирусом и граждане находились там по личным нуждам, вопреки нашим призывам пока не посещать высокорисковые регионы мира — в этих случаях мы вынуждены требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении, — рассказала главный санитарный врач.

Речь идет о нескольких сотнях россиян, приводит слова Поповой РИА Новости.

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

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26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».