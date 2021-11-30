Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Россия обяжет уйти на карантин прибывающих из стран с «омикроном»

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Россия обяжет уйти на карантин прибывающих из стран с «омикроном»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Прибывающим из стран, где выявлен штамм коронавируса «омикрон», но с которыми не было возобновлено авиасообщение, придется уйти на карантин. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 30 ноября.

— Большинство стран, с которыми мы не возобновили регулярное сообщение, где имеются высокие риски инфицирования человека новым коронавирусом и граждане находились там по личным нуждам, вопреки нашим призывам пока не посещать высокорисковые регионы мира — в этих случаях мы вынуждены требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении, — рассказала главный санитарный врач.

Речь идет о нескольких сотнях россиян, приводит слова Поповой РИА Новости.

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

1/2
2/2

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

Читайте также:
карантин Коронавирус Анна Попова
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американцы ловят НЛО

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отношения с Германией после Меркель лучше не станут

Павел Воробьев
Павел Воробьев

Реальные события драматичнее сценариев

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Мы разучились ценить свободу и независимость

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Заложники идеологических штампов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Все мнения
О проекте