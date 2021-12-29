Малышева назвала способ выявить онкологию по одному взгляду на человека

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Полоски темно-коричневого цвета на теле человека могут говорить о наличии у пациента злокачественной опухоли в желудке. Об этом заявила врач и телеведущая Елена Малышева.

— Посмотрите на себя. Если в подмышечной области и на шее черная полоса, не думайте, что вы как-то аномально загорели. Это крайне серьезный симптом, который называется акантоз, — уточнила специалист.

Ее коллега по съемочной площадке на Первом канале, врач-иммунолог Андрей Продеус, пояснил, что темные полосы также могут свидетельствовать о поликистозе яичников, а также о диабете и дерматите.

При обнаружении у себя такого симптома врачи рекомендуют незамедлительно обратиться к специалисту и пройти процедуру гастроскопии.

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