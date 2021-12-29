Владельцы карты «Мир» сэкономили свыше 20 миллионов рублей при пополнении «Москвенка»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Держатели банковской карты «Мир» сэкономили более 20,6 миллиона рублей при пополнении лицевого счета «Москвенок» из-за введенной с 1 сентября текущего года пятипроцентной скидки. Об этом сообщил директор департамента сопровождения общегородских платежных систем московского Департамента информационных технологий Владимир Новиков в среду, 29 декабря.

Он отметил, что действие акции продолжится до 31 августа следующего года.

— За прошедшие три месяца жители города пополнили лицевой счет «Москвенок» на mos.ru и через мобильные приложения «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» со скидкой более 578 тысяч раз. Также держатели карты «Мир» в столице могут без комиссии оплачивать услуги детских садов, групп продленного дня, кружков и секций, счета за жилищно-коммунальные услуги, транспортные штрафы и услуги столичного Департамента городского имущества. С 1 сентября 2021 года этой опцией воспользовались более 920 тысяч раз, — цитирует официальный сайт мэра Москвы слова Новикова.

Держатели карт «Мир» продолжат пополнять лицевой счет «Москвенок» с пятипроцентной скидкой. Акция будет действовать c 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года. Без комиссии также можно будет оплачивать детский сад, кружки и секции в категориях «Культурно-досуговые учреждения», «Библиотеки», «Детское творчество», «Спорт», «Образование» на портале mos.ru. Также за творческую деятельность можно платить через приложения «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».