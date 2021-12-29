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Эндокринолог рассказала, дефицит какого витамина может резко ухудшить зрение

Полина Долганова

Общество
Эндокринолог рассказала, дефицит какого витамина может резко ухудшить зрение
Фото: pixabay.com

Витамин А является одним из самых важных витаминов для зрения. Он помогает улучшить работу зрительного нерва и способствует укреплению глазных мышц. Об этом рассказала эндокринолог Татьяна Бочарова.

По ее словам, нехватка этого витамина может привести к сухости роговицы, а также к закупориванию слезных каналов. Бочарова добавила, что это ощущение знакомо всем, кто в течение долгого времени работает за компьютером.

— Еще одно неприятное последствие дефицита витамина А — «куриная слепота»: явление, когда в темноте зрение снижается и человек не улавливает минимальный свет, — добавила специалист.

Она уточнила, что витамин А легче всего получить из свежих овощных соков. Кроме того, большое количество этого микроэлемента содержится в рыбьем рыже, в куриной печени и в печени трески, передает РИА Новости.

До этого издание Al Jazeera сообщило, что недостаток витамина В1 может вызвать необычную форму амнезии — заболевание «бери-бери», которое также известно как синдром Вернике-Корсакова. Он поражает внутренние органы, в том числе центральную нервную систему, способен вызвать потерю памяти, боль в груди, учащенное сердцебиение, усталость и затрудненное дыхание у взрослых. Осложнения могут возникнуть только в том случае, если запустить лечение первичных симптомов болезни.

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