Свыше 170 лифтов обновили в жилых домах на северо-востоке столицы в 2021 году

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Северный Карта всех событий

В жилых домах Северо-Восточного административного округа (СВАО) Москвы за 2021 год обновили 173 лифта. Соответствующие работы провели в рамках региональной программы капитального ремонта.

Больше всего подъемников — 12 единиц — поменяли в многоэтажках районов Северный, Бутырский и Ярославский.

Помимо этого, специалисты заменили лифты в доме 1926 года постройки на Октябрьской улице в районе Марьина Роща.

Еще один подъемник обновили в 24-этажном доме на улице Яблочкова, передает официальный сайт мэра Москвы.

Лифты обновляют из-за достижения срока предельной эксплуатации. Так, с 2011 года в Москве поменяли почти 40 тысяч лифтов.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что свыше двух тысяч лифтов планируют заменить в столице в 2022 году в рамках реализации программы капитального ремонта. Заммэра отметил, что замена оборудования в большей степени предусмотрена на юго-востоке, юге и юго-западе города. Здесь обновят 400, 350 и 315 единиц техники соответственно.