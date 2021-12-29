Названы самые «непьющие» регионы России

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Республики Ингушетия, Чечня и Дагестан стали самыми «непьющими» регионами России по итогам 2021 года. Об этом говорится в исследовании федерального проекта «Трезвая Россия».

По словам депутата Государственной думы Султана Хамзаева, доклад был подготовлен командой экспертов, юристов, экономистов и других специалистов.

В топ-пять самых «непьющих» регионов также вошли Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.

При составлении рейтинга учитывались такие данные, как статистика умерших от отравления алкоголем, больных с диагнозом алкоголизм, преступлений, которые были совершены в нетрезвом состоянии и другие, передает РИА Новости.

Отмечается, что все данные по каждому региону, на основе которых составлен рейтинг, взяты из открытых источников Росстата и статистики профильных ведомств.

24 декабря депутат Государственной думы Султан Хамзаев заявил, что в России стоит рассмотреть идею о вынесении алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов. Он напомнил, что во время пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря, президент России Владимир Путин отметил важность сбережения нации. Парламентарий также отметил, что употребление алкоголя также является причиной многих социальных проблем.