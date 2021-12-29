Врач рассказала, какой продукт лучше убрать из рациона ведущим сидячий образ жизни людям

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Отказ от хлебобулочных изделий или сокращение его потребления способствуют предотвращению многих проблем со здоровьем. Врач-диетолог Татьяна Разумовская объяснила, к каким последствиям приведет такое решение.

По словам специалиста, средняя калорийность 100 граммов продукта составляет 250-300 килокалорий. При этом белый хлеб обладает высоким гликемическим индексом — 85-90 единиц, из-за чего происходит резкий выброс инсулина. Также такое изделие может стать причиной запора и заболеваний кишечника.

— Сахар в крови резко растет, затем столь же резко падает, и вы быстрее ощущаете себя голодным. Таким образом, хлеб из муки тонкого помола косвенно влияет на набор веса, стимулируя аппетит. Если вы много сидите и мало двигаетесь, лучше убрать продукт из меню, — заявила диетолог.

Разумовская уточнила, что из-за высокого содержания пищевых волокон в цельнозерновых хлебобулочных изделиях возникает вздутие живота и метеоризм. Однако умеренное потребление такого продукта окажет лишь положительное влияние на здоровье организма, пишет РИА Новости.

В беседе с «Вечерней Москвой» врач-диетолог Екатерина Орлова напомнила, что холодец традиционно готовят из говядины и употребляют с хреном, чесноком или горчицей. Благодаря этим трем добавкам блюдо дает человеку дополнительную защиту в период простуд.