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Названы три защищенных от сглаза знака зодиака

Полина Долганова

Общество
Названы три защищенных от сглаза знака зодиака
Фото: Unsplash

Астролог Янина Пакетова назвала три знака зодиака, которых никому не удается сглазить.

Так, например, сильной защитой от сглаза обладают Девы. Они сами могут предсказывать будущее и обладают сильным характером. Представители этого знака могут влиять на действия окружающих и добиваться своих целей. При доверительных отношениях в семье Девы будут надежно защищены от порчи.

Скорпионы также не подвержены попадать под сглаз и проклятия других людей. Этот знак обладает выдающейся интуицией и может сам навести порчу на кого угодно. Слабое место Скорпионов заключается в их эмоциональности, которая часто мешает им в личной жизни.

Защита от внешних воздействий и слов также имеется у Стрельцов. Этот знак обладает способностью быстро восстанавливать силы и возвращаться к работе и делам после длительных нагрузок. Скорпионам не свойственно верить в магию, однако сами они могут привлечь в свою жизнь успех и удачу, передает Пятый канал.

Знак зодиака способен не только предопределить характер человека и его жизненные цели, но и рассказать об успехе в той или иной сфере. Так, ранее астрологи рассказали о пяти знаках зодиакального круга, которым больше остальных везет в денежных вопросах.

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