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Наталья Сергунина рассказала о городской поддержке московских учреждений культуры за 2021 год

Полина Долганова

Город
Наталья Сергунина рассказала о городской поддержке московских учреждений культуры за 2021 год
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В уходящем году 273 культурных учреждения Москвы получили дополнительные средства на оплату труда сотрудников и содержание имущества. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, всего в 2021 году город дополнительно выделил на поддержку культурных заведений 2,7 миллиарда рублей.

— Поддержку получили театры, культурные центры, музеи, выставочные залы и другие организации, — уточнила заммэра.

Директор Государственного музея Владимира Высоцкого Никита Высоцкий в свою очередь отметил, что, несмотря на распространение коронавируса, музей продолжал функционировать и принимал участие во многих проектах.

По его словам, без поддержки столичных властей сохранить коллектив музея было бы очень трудно.

Директор «Электротеатра Станиславский» Ирина Золина рассказала, что из-за ковидных ограничений театр не получает тех доходов, которые были ранее.

Она добавила, что поддержка Москвы помогла сохранить зарплаты работников и актеров.

Недавно сообщалось, что социальные расходы бюджета Москвы составят около двух триллионов рублей в 2022 году. Приоритетные направления бюджетной политики столичных властей — социальная поддержка горожан, повышение качества услуги, инвестиции в человеческий капитал. Финансирование получат система здравоохранения, инфраструктура образования, культура и спорт.

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