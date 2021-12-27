Социальные расходы бюджета Москвы на 2022 год составят около двух триллионов рублей

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Социальные расходы бюджета Москвы составят около двух триллионов рублей в 2022 году. Приоритетные направления бюджетной политики столичных властей — социальная поддержка горожан, повышение качества услуги, инвестиции в человеческий капитал. Финансирование получат система здравоохранения, инфраструктура образования, культура и спорт.

— Одной из важнейших задач, которые стоят перед столичным Правительством, является выполнение социальных обязательств перед горожанами в полном объеме. С каждым годом Москва расширяет меры поддержки, в том числе в части выплат, компенсаций, льгот, программ и проектов. На данный момент каждый третий житель столицы пользуется мерами социальной помощи от города. Отдельное внимание мы уделяем поддержке особо нуждающихся категорий, а именно старшего поколения, семей с детьми, людей с инвалидностью, а также тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Московские власти выделят 604,8 миллиарда рублей на финансирование программы «Социальная поддержка жителей Москвы». В программу поддержки входит предоставление социальных льгот, организация летнего отдыха детей и расширения сервиса социального такси.

На систему здравоохранения власти города выделят 832,4 миллиарда рублей. Деньги пойдут на развитие новых информационных технологий в медицине, цифровизацию столичного здравоохранения, реализацию программы по строительству и ремонту медицинских учреждений и обеспечение лекарствами льготных категорий граждан.

— Особо подчеркну, что в бюджете на 2022 год в полном объеме сохраняется широкий спектр действующих в городе мер социальной поддержки москвичей. Более того, все денежные выплаты с первого января будущего года будут проиндексированы. В следующем году получат дальнейшее развитие наиболее востребованные москвичами социальные проекты, в их числе «Московское долголетие» и «Наше сокровище», — сообщила Министр правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова.

На образование власти Москвы выделят 466,5 миллиарда рублей. Денежные средства пойдут на повышение качества обучения студентов, школьников и граждан дошкольного возраста. На развитие спорта и культуры в городе власти выделят около 70 и 100 миллиардов рублей соответственно, передает официальный портал мэра Москвы.

Около 150 миллиардов рублей из городского бюджета направят на реализацию льготного проезда в общественном транспорте столицы в следующем году. Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента финансов Москвы Светлана Губанова во вторник, 26 октября, на заседании комиссий Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике и по экологической политике.

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 22 декабря, выступил перед депутатами Московской городской думы с ежегодным отчетом о результатах деятельности городского правительства. В своем выступлении Сергей Собянин рассказал о результатах работы за 2021 год и планах на 2022 год. Он затронул темы развития транспортной системы города, программы реновации и создания комфортной городской среды, а также вопросы пандемии коронавируса.