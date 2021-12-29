Диетолог назвала способы снизить калорийность блюд с майонезом

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Диетолог Анна Мелехина рассказала, как снизить калорийность одного из самых распространенных в России соусов — майонеза.

По ее словам, яйца, масло, горчица, уксус и соль с сахаром, которые входят в состав продукта, достаточно безобидны, если не выливать на тарелку литры соуса.

— Салаты нами воспринимаются как закуска, после которой идет основное блюдо. Однако, к примеру, оливье по составу и калорийности — уже основное блюдо. Если по-хорошему, то к этому салату лучше бы добавить что-то овощное, а не мясное, — поясняет врач.

Мелехина отметила, что для того, чтобы снизить калорийность майонеза, существует несколько простых правил.

Так, например, можно смешать продукт с греческим йогуртом в пропорции 50 на 50, с нежирной сметаной или с лимонным соком.

Врач также предупредила, что домашний майонез получается не менее опасным для желудка, нежели покупной, потому как в нем используются сырые яйца, передает РИА Новости.

До этого шеф-повар Григорий Мосин дал советы, как приготовить привычные новогодние блюда с пользой для здоровья.

По его словам, в традиционный салат оливье вместо колбасы можно положить отварную говядину или курицу, предварительно сняв с них кожу и убрав лишний жир. Вместо соленых огурцов можно взять свежие, чтобы они не задерживали воду.