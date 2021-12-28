Шеф-повар дал советы, как сделать новогодний стол менее вредным

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Шеф-повар Григорий Мосин дал советы, как приготовить привычные новогодние блюда с пользой для здоровья.

По его словам, в традиционный салат оливье вместо колбасы можно положить отварную говядину или курицу, предварительно сняв с них кожу и убрав лишний жир. Вместо соленых огурцов можно взять свежие, чтобы они не задерживали воду.

— Овощи на салаты я предлагаю не варить, а запекать в духовке в фольге. Даже картофельное пюре из запеченной картошки будет вкуснее! Лучше запекать на 110–120 градусах в зависимости от размера плода в течение 6–8 часов, но можно и ускорить процесс, повысив температуру, — рассказал повар в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Для горячего из свинины лучше взять карбонат — это самая нежирная часть. Если вы запекаете курицу, то снимите с нее кожу — так вы тоже сократите количество потребляемых калорий.

— Если вы решили что-то пожарить на праздник, не наливайте много масла! Для жареной картошки возьмите миску, налейте туда пару ложек масла, перемешайте его с картошкой. А если вы жарите на сливочном, то его температура кипения ниже, чем у подсолнечного. Лучше жарить на смеси подсолнечного и сливочного масел.

Еще один совет повара: сократить количество соли и «добить» вкус при помощи специй. Майонез можно приготовить в домашних условиях. Для этого потребуется соединить тертый желток, йогурт, горчицу, оливковое масло, лимонный сок и соль.

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