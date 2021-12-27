Врач рассказала, что должно входить в новогоднюю аптечку

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Врач Татьяна Шаповаленко рассказала, какие препараты необходимо подготовить для новогодней аптечки.

Прежде всего в аптечке должны быть лекарства, которые человек принимает регулярно. Во-вторых, в нее нужно поместить препараты с учетом новогодних выходных.

— Могут понадобиться средства для желудочно-кишечного тракта: антациды, ферменты и симетикон. Препараты помогают при вздутии, диарее, изжоге, уменьшают кислотность и боль в животе. Ферменты имеет смысл выпить сразу после еды. Что касается остальных двух препаратов, то их нужно принимать симптоматически, — рассказала врач в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Также в аптечку нужно положить ацетилсалициловую кислоту и нестероидные противовоспалительные препараты, которые помогут справиться с последствиями приема большого количества алкоголя. Их нужно пить наутро после небольшого приема пищи.

— Янтарная кислота помогает нашему метаболизму справиться с алкоголем и обилием пищи. Ее рекомендуется пить до приема алкоголя: две таблетки янтарной кислоты. Она готовит организм к праздничному застолью. Помимо этого, этот препарат устраняет отечность, задержку жидкости, повышает общее состояние организма. И для женщин это отличный препарат: с янтарной кислотой ты выглядишь значительно лучше.

В Новый год могут случиться травмы. Чтобы экстренно себе помочь, в аптечку нужно положить йод, перекись водорода, пластырь и охлаждающий спрей.

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