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Эксперт предсказал победу над коронавирусом в 2022 году

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Эксперт предсказал победу над коронавирусом в 2022 году
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Военный эксперт Виктор Баранец считает, что в 2022 году Россия сможет одержать долгожданную победу над коронавирусом. Но произойдет это, вероятно, не к марту, как предсказывают многие эксперты, а к августу или сентябрю.

— У меня есть большое ожидание, что, может быть, в 2022 году, если не к марту, как нам обещают, так к августу, может, к сентябрю, нам все-таки если не на 100 процентов, то хотя бы процентов на 80-90 удастся одолеть эту заразу, — отметил он в комментарии «Царьграду».

Кроме того, Баранец выразил надежду на то, что в новом году произойдут какие-то положительные изменения в отношениях между Россией и НАТО и хотя бы частично те мирные инициативы, которые предлагает Москва будут услышаны ы Брюсселе и Вашингтоне.

Также полковник в отставке отметил, что России необходимо сосредоточить свое внимание на развитии экономики в следующем году.

28 декабря бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, когда должна закончиться пандемия коронавируса. Несмотря на высокие показатели заболеваемости COVID-19 в мире и России в частности, эпидемиолог уверен, что в 2022 году с пандемией будет покончено.

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