Новак заявил о невозможности сорвать реализацию «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Украина не сможет воспрепятствовать реализации российского трубопровода «Северный поток — 2». Об этом в среду, 29 декабря, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

— Мы считаем, что этот проект невозможно сорвать. Он построен в соответствии со всеми требованиями законодательства, — подчеркнул политик.

Он также отметил, что Европа обязательно начнет получать газовое топливо, которое будет поступать по российскому трубопроводу, передает РИА Новости.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита Евросоюза прокомментировал сертификацию газопровода «Северный поток — 2». Он объяснил, что Федеральное сетевое агентство Германии занимается вопросом его сертификации «совершенно без политики».

До этого стало известно, что процедура сертификации «Северного потока — 2» будет продолжена, если будут получены соответствующие документы, которых пока что нет у ФРГ на руках. Об этом сообщил глава регулятора Йохен Хоман.