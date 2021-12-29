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Новак заявил о невозможности сорвать реализацию «Северного потока — 2»

Полина Долганова

В мире
Новак заявил о невозможности сорвать реализацию «Северного потока — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Украина не сможет воспрепятствовать реализации российского трубопровода «Северный поток — 2». Об этом в среду, 29 декабря, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

— Мы считаем, что этот проект невозможно сорвать. Он построен в соответствии со всеми требованиями законодательства, — подчеркнул политик.

Он также отметил, что Европа обязательно начнет получать газовое топливо, которое будет поступать по российскому трубопроводу, передает РИА Новости.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита Евросоюза прокомментировал сертификацию газопровода «Северный поток — 2». Он объяснил, что Федеральное сетевое агентство Германии занимается вопросом его сертификации «совершенно без политики».

До этого стало известно, что процедура сертификации «Северного потока — 2» будет продолжена, если будут получены соответствующие документы, которых пока что нет у ФРГ на руках. Об этом сообщил глава регулятора Йохен Хоман.

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