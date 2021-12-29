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Ледовые шоу пройдут на новогодних каникулах в 16 городах Подмосковья

Ирина Игнатенко

Общество
Ледовые шоу пройдут на новогодних каникулах в 16 городах Подмосковья
Фото: https://www.instagram.com/averbukh_iceshow/Официальный инстаграм ледового шоу Ильи Авербуха

Шоу проекта «Ледниковый период» продолжатся в Московской области — во время зимних новогодних каникул они пройдут в шестнадцати городах региона, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Губернатор области Андрей Воробьев, исходя из запроса жителей, принял решение продолжить проект «Ледниковый период» с 1 по 9 января в нескольких городах Московской области.

В период новогодних праздников ледовые представления пройдут в Истре, Чехове, Одинцово, Дмитрове, Ногинске, Котельниках, Клину, Видном, Серпухове, Домодедово, Можайске, Долгопрудном, Королеве, Егорьевске, Орехово-Зуево и Павловском Посаде. Посетить ледовые шоу, созданные Ильей Авербухом, можно будет бесплатно.

В декабре шоу прошло на пятнадцати площадках в Красногорске, Химках, Богородском округе, Черноголовке, Долгопрудном, Щелково, Серпухове, Домодедово, Люберцах и Балашихе.

Ранее стало известно, какими новогодними представлениями порадует столица. Традиционно столица встретит праздник яркими шарами, многочисленными огнями и зелеными красавицами, фейерверками и новогодними представлениями.

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