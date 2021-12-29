Федор Добронравов объяснил, почему россияне так любят сериал «Сваты»
Актер Федор Добронравов рассказал, почему многие россияне так любят сериал «Сваты».
По словам артиста, сыгравшего роль главного героя Ивана Будько, сериал «Сваты» снимался в атмосфере счастья и юмора, именно в этом кроется секрет его успеха.
— Я думаю, что просто доброе кино у нас получилось. Вот и все. Нам было очень хорошо на съемочной площадке. Очень хорошо! Счастливо и хорошо друг с другом. Все было прекрасно. По-доброму и очень хорошо. Мы снимали это в счастье, в юморе, — отметил он в комментарии Life.ru.
Добронравов выразил надежду на то, что седьмой сезон, который станет финальным, вышел таким же добрым и оптимистичным. При этом артист отметил, что сам пока полностью не посмотрел новые серии.
Премьера финального сезона сериала в России состоялась 27 декабря. В сезоне появятся новые персонажи в исполнении Виктора Добронравова, Вахтанга Кикабидзе, Михаила Трухина, Джемала Тетруашвили и Ольги Медынич.
Большинству поклонников не понравился сюжет седьмого сезона картины. Многие отмечают, что зря так долго ждали выхода новых серий проекта.