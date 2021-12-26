«Совершенно убогий»: поклонники раскритиковали сюжет финального сезона сериала «Сваты»

Кадр из сериала «Сваты»

Финальный сезон сериала «Сваты» уже вышел на украинском телевидении. Фанаты раскритиковали сюжет картины.

В седьмом сезоне сериала уже взрослая Женя Ковалева планирует выйти замуж, другие члены семьи решают свои личные проблемы. В рамках сериала полюбившиеся зрителям герои даже смогут вернуться в прошлое.

Фанаты ждали выхода финального сезона «Сватов» около семи лет и, как считают многие из них, потратили время зря. Большинству поклонников не понравился сюжет седьмого сезона картины.

«Уже не кино, а какое-то представление концертное»; «Это даже не «Кривое зеркало» по качеству. Совершенно убогий сюжет», — цитирует зрителей ФАН.

Седьмой сезон «Сватов» стартует в России на телеканале «Россия 1» 27 декабря. Уточняется, что трансляция первой серии начнется в 21:20. В сезоне появятся новые персонажи в исполнении Виктора Добронравова, Вахтанга Кикабидзе, Михаила Трухина, Джемала Тетруашвили и Ольги Медынич.

Ранее Татьяна Кравченко призналась, что очень любит свою героиню, Валю Будько, и она похожа на нее многими чертами характера. Кравченко отметила, что «отдыхает на съемках душой». Со многими партнерами, по признанию актрисы, у нее сложились дружеские отношения.