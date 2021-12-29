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Сергей Собянин: В новогодние праздники городские службы будут работать круглосуточно

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Сергей Собянин: В новогодние праздники городские службы будут работать круглосуточно
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Круглосуточное дежурство всех городских хозяйственных служб будет организовано в Москве в период новогодних праздников. Такое решение приняло столичное правительство в среду, 29 декабря.

Мэр города Сергей Собянин отметил, что меры по обеспечению безопасности усилят с 31 декабря по 9 января. Так, например, техникой и материалами укомплектуют аварийные и оперативно-выездные бригады на случай внештатных ситуаций.

Для ликвидации таких инцидентов в праздники будут задействованы 1352 аварийно-восстановительные бригады и 1449 единиц техники.

Также к выезду на улицы Москвы подготовят 10,5 тысячи единиц оборудования для уборки снега. При необходимости это число увеличат. На особо опасных и востребованных магистралях организуют круглосуточное дежурство 41 тягача.

Вывоз мусора будут осуществлять в привычном режиме. Для этого город подготовит 1,1 тысячи специалистов и 380 единиц техники.

Помимо этого, в столице будут постоянно дежурить 2011 спасателей, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что медицинские учреждения столичного департамента здравоохранения будут работать в измененном режиме в период новогодних праздников.

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